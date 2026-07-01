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        2 yaşındaki çocuk, sulama kanalına düştü!

        Van'da feci bir kaza yaşandı. Kentin Tuşba ilçesinde sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 11:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        2 yaşındaki çocuk, kanala düştü!
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        Van'ın Tuşba ilçesinde sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, Tuşba ilçesinde Sıhke Gölü yakınında meydana geldi. 2 yaşındaki çocuk henüz bilinmeyen nedenle evin yakınındaki sulama kanalına düştü.

        Çevredekilerin durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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