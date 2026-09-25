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        Haberler Gündem Güncel 30 kiloluk dev turna balığı yakaladı

        30 kiloluk dev turna balığı yakaladı

        Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde yaklaşık 30 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 01:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        30 kiloluk dev turna balığı yakaladı

        Baraj gölünde amatör olarak balık avlayan bir balıkçının oltasına büyük bir turna balığı takıldı. Balığın ağırlığı ve mücadelesi karşısında zor anlar yaşayan balıkçı, dev turnayı güçlükle kıyıya çekmeyi başardı.

        Yaklaşık 30 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen dev turna balığının kıyıya çıkarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, balıkçının büyük balığı kıyıya çekmek için verdiği mücadele dikkat çekti.

        Keban Baraj Gölü’nde yakalanan dev turna, bölgedeki balıkçılar arasında da büyük ilgi gördü.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Elazığ
        #keban baraj gölü
        #haberler
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