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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bartın'da 30 yıllık çift, aynı gün hayata veda etti

        Bartın'da 30 yıllık çift, aynı gün hayata veda etti

        Bartın'da 30 yıllık evli Gülşen Ünlü tedavi gördüğü hastanede öldü. Aynı gün eşi için düzenlenen cenazede kalp krizi geçiren İsmail Ünlü de yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri yan yana toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 12:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        30 yıllık çift, aynı gün vefat etti

        Bartın'da 30 yıllık evli çift aynı gün yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri yan yana toprağa verildi.

        Hocaoğlu köyünde oturan ve 30 yıl aynı yastığa baş koyan 2 çocuk, 3 torun sahibi çiftten Gülşen Ünlü (50), bir süredir Ankara'da hastanede tedavi görüyordu. Cuma günü sabah saatlerinde hastanede vefat eden Gülşen Ünlü, Hocaoğlu köyüne getirildi.

        Burada cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı sırasında eşi İsmail Ünlü (56) kalp krizi geçirerek, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmail Ünlü de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İsmail Ünlü aynı köyde ikindide eşi Gülşen Ünlü'nün yanında toprağa verildi. Çiftin ölümü köyde büyük üzüntü yarattı.

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