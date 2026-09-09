Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 kişi öldü! Korkunç kaza kamerada!

        4 kişi öldü! Korkunç kaza kamerada!

        Düzce'de fındık işçilerinin bulunduğu patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile TIR çarpıştı. Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 10:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        4 kişi öldü! Korkunç kaza kamerada!

        Düzce’nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerinin bulunduğu patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile TIR'ın karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre kazada TIR'ın bir anda yoldan çıktığı görüldü. Kaza, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 7 Eylül günü akşam saatlerinde meydana geldi. Karayolunda TIR ile patpatın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı.

        Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada patpat aracının sol şeritte ilerlerken TIR'ın bir andan yoldan çıkarak önce patpat denilen tarım aracına çarptığı ardından da yoldan çıktığı görülüyor.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #düzce
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli antrenörün katilinden savunma: "Bıçak kendisine saplandı"
        Milli antrenörün katilinden savunma: "Bıçak kendisine saplandı"
        Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayıp öldürmüştü... Yargıtay cezayı bozdu
        Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayıp öldürmüştü... Yargıtay cezayı bozdu
        Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneyi açıyor!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneyi açıyor!
        'Bağımlılığa Dur De' panelinde açıklamalar
        'Bağımlılığa Dur De' panelinde açıklamalar
        Trump'tan AfD'ye: Çok büyük bir başarı elde etti
        Trump'tan AfD'ye: Çok büyük bir başarı elde etti
        Ayşe'yi katledip bavula koymuştu... Cani için karar günü!
        Ayşe'yi katledip bavula koymuştu... Cani için karar günü!
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        Tamirhanede patlama! Başına parça isabet etti!
        Tamirhanede patlama! Başına parça isabet etti!
        Adana Kozan'da başladı... İki ilçeye daha sıçradı!
        Adana Kozan'da başladı... İki ilçeye daha sıçradı!
        "Yapay zeka insanlığı yok edebilir!"
        "Yapay zeka insanlığı yok edebilir!"
        Kartal'dan 10 numara kararı!
        Kartal'dan 10 numara kararı!
        Haritalarda 'Afrika' devrimi
        Haritalarda 'Afrika' devrimi
        Yoğun bakım yaş ortalaması düştü
        Yoğun bakım yaş ortalaması düştü
        122 milyon TL'lik vurgunda ilk ifade... "Pişman değilim"
        122 milyon TL'lik vurgunda ilk ifade... "Pişman değilim"
        TES rafa mı kalktı?
        TES rafa mı kalktı?
        Trump: İran'a sert bir ders verdik
        Trump: İran'a sert bir ders verdik
        Almanya'da AfD karşıtı protestolar büyüyor
        Almanya'da AfD karşıtı protestolar büyüyor
        Ünlü oyuncuyu sinirlendiren istek
        Ünlü oyuncuyu sinirlendiren istek
        80'ler akımına gönderme: Biz içinden geldik
        80'ler akımına gönderme: Biz içinden geldik
        1980'ler Akımı'nı analiz etti
        1980'ler Akımı'nı analiz etti