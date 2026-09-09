4 kişi öldü! Korkunç kaza kamerada!
Düzce'de fındık işçilerinin bulunduğu patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile TIR çarpıştı. Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Giriş: 09 Eylül 2026 - 10:51 Güncelleme:
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerinin bulunduğu patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile TIR'ın karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre kazada TIR'ın bir anda yoldan çıktığı görüldü. Kaza, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 7 Eylül günü akşam saatlerinde meydana geldi. Karayolunda TIR ile patpatın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı.
Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada patpat aracının sol şeritte ilerlerken TIR'ın bir andan yoldan çıkarak önce patpat denilen tarım aracına çarptığı ardından da yoldan çıktığı görülüyor.
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