Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kars'taki çalıştay 4 ülkeden Karapapak Türkleri'ni buluşturdu

        Kars'taki çalıştay 4 ülkeden Karapapak Türkleri'ni buluşturdu

        "Karapapak Türkleri Çalıştayı-Âşık Alesker ile Âşık Şenlik Adına Ozanlar Şöleni" Kars'ta gerçekleştirildi. Çalıştaya Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan Karapapak Türkleri ve aşıklar katıldı. Dünya Karapapak Türkleri Vakfı (KARPAT) Başkanı Erkan Koçali, "Kültürümüze, geleneklerimize, örf ve adetlerimize önem vermezsek özellikle sosyal medya ve dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte bunlar yok oluyor. Garip bir dünyaya doğru gidiyoruz. Derdimiz; çocuklarımıza ne miras bırakırız? Onlara bu kültürü nasıl aktarırız? Bütün derdimiz ve tasamız bu. Başka hiçbir amacımız yok. Bütün amacımız; kültür ve bu coğrafyanın kültürünü bu çocuklara aktarmak" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 11:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        4 ülkeden Karapapak Türkleri Kars'ta buluştu

        Dünya Karapapak Türkleri Vakfı (KARPAT) ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İş birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) iş birliğiyle "Karapapak Türkleri Çalıştayı - Âşık Alesker ile Âşık Şenlik Adına Ozanlar Şöleni" Kars ve Çıldır'da gerçekleştirildi.

        Çalıştaya Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan Karapapak Türkleri, akademisyenler ve aşıklar katıldı. Programda Karapapak Türklerinin tarihi, kültürü ve edebiyatı ele alınırken, Âşık Şenlik ve Âşık Alesker çeşitli etkinliklerle anıldı. Çıldır'da bulunan Âşık Şenlik'in kabrine ziyaret gerçekleştirilerek dualar edildi. Çalıştayın son gününde ise ozanlar şöleni düzenlendi.

        Dünya Karapapak Türkleri Vakfı tarafından desteklenen "Âşık Şenlik Devrin Tarihi Çehresi", "Karapapak Türkleri" ve "Gökçe'nin Bilge Ozanı Âşık Alesker" adlı eserler tanıtıldı. Eserler; Türkçe, Azerbaycan dilinde, Farsça ve Gürcüce basıldı.

        REKLAM

        Çalıştayda özellikle kültüre vurgu yapan Dünya Karapapak Türkleri Vakfı (KARPAT) Başkanı Erkan Koçali, "Kültürümüze, geleneklerimize, örf ve adetlerimize önem vermezsek özellikle sosyal medya ve dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte bunlar yok oluyor. Garip bir dünyaya doğru gidiyoruz. Derdimiz; çocuklarımıza ne miras bırakırız? Onlara bu kültürü nasıl aktarırız? Bütün derdimiz ve tasamız bu. Başka hiçbir amacımız yok. Bütün amacımız; kültür ve bu coğrafyanın kültürünü bu çocuklara aktarmak" dedi.

        Bastırılan kitaplar hakkında bilgi veren Koçali, "13 kişilik bir akademisyen grubumuz var. Herkes kendi coğrafyasındaki 15-20 yıllık birikimini bu kitaplara aktardı. Gürcistan'dan, Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan ve İran'dan akademisyenler var. Bir de bu kitapları, Türkçe'nin dışındaki üç dille daha bastırdık. İran'da Farsça bastırdık, dağıttık. Azerbaycan'da Azerbaycan diliyle bastırdık. Gürcistan'da da Gürcü diliyle bastırdık. İkişer bin tane kitap bastırıldı. O coğrafyadan daha sonra talep olursa, zaten doneler elimizde tekrar bastıracağız. Türkiye'de de her birinden beşer bin adet bastırdık. Talep oldukça sürekli tazeleyeceğiz. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde, Sivas'ta, Amasya'da, Tokat'ta, Ağrı'da ve Karapapakların yaşadığı bölgelerde talepler var. Buralara peyderpey kitapları kargoyla göndereceğiz. Sekreterya biriminiz onunla ilgileniyor" diye konuştu.

        Çalıştaya katılan Türkiye Azerbaycan Dostluk İş birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar da "Kars, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli kültürel hazinesini kendisinde ihtiva eden bir ildir. Kars'ın katkısı onun için de çok değerli. Kars, Güney ve Kuzey Azerbaycan memleketini birleştiren, o muazzam Borçalı coğrafyasının ruhu yansıtan, IV. Sultan Murat'ın Revan ve Tebriz'inden bize aşina olan ve İrevan Hanlığı medeniyetini olduğu gibi yaştan bir ilimizdir. Yani Kars bizim için geçmiş tarihimizin tümünün bir araya toplanmasıdır" şeklinde konuştu.

        Dünya Karapapak Türkleri Vakfı Başkan Vekili Hikmet Karaboğa ise "Ehli İslam olan eşitsin bilsin ki, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Aşık Şenlik'in bu sözü, Aşık Şenliği'nin ne denli insanları sazıyla birleştirdiğinin, ayaklandırdığının çok açık bir göstergesidir. Azerbaycan, Gürcistan, İran'daki Karapapak Türkleriyle bir bütünüz. Biz, bu bütünlüğümüzü kıyafetlerimizle, milli giysilerimizle, sazımızla, sözlümüzle gösteriyoruz. Örneğin; onlardaki kara saz, bizdeki düz saz ikisini pekiştiğimiz zaman gördüğümüz gibi çok güzel bir şeyler ortaya çıkıyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kardeş katliamında zanlı tutuklandı

        Ordu'da, önceki gün ağabeyi 66 yaşındaki Mehmet, yengesi 58 yaşındaki Emine ve yeğeni 39 yaşındaki Resul Gülen'i silahla öldüren 61 yaşındaki Muharrem Gülen tutuklandı. Ailesini katleden Gülen'in ifadesi ortaya çıktı. İşte, aile katliamının gerekçesi... (İHA)

        #kars haberleri
        #karapapak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        Miras açıklaması
        Miras açıklaması
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!