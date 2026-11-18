Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" kapsamında il genelinde faaliyet gösteren 25 hazır beton üreticisi denetlendi.

Denetimler sırasında şantiyelerden alınan 115 set taze beton numunesi, müdürlüğün laboratuvarında incelemeye alındı. Yapılan testler sonucunda 10 deney sonucunun TS EN 206+A2 beton standardına uygun olmadığı tespit edildi. İncelemelerin ardından mevzuata aykırı üretim yaptığı belirlenen 5 işletmeye toplam 7 milyon 188 bin 686 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, standartlara uygun olmadığı belirlenen betonların kullanıldığı şantiyelerin denetiminden sorumlu belediyelere, organize sanayi bölgesi yönetimlerine ve ilgili kamu kurumlarına bilgi verildi. Bu kapsamda söz konusu inşaatlarda da gerekli incelemelerin yapılması sağlandı.