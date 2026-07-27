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        6 yaralı! Ezdi geçti

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2si çocuk, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 19:59 Güncelleme:
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        6 yaralı! Ezdi geçti

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2si çocuk, 6 kişi yaralandı.

        Deniz İpek (55) idaresindeki otomobil, kırsal Çaylarbaşı yolunda Mahmut Aydının (70) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki Sercan Karavuş (13), Mehmet İpek (7), Yıldız İpek (44) ve Bahar İpek (18) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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