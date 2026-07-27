6 yaralı! Ezdi geçti

Seyir tepesindeki cinayete tanık oldukları için öldürülmüşler

ADANA'da seyir tepesinde Osman A.'nın tabancayla öldürdüğü Semra Yılmaz (44), Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey'in (28) cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Osman A.'nın tartıştığı Semra Yılmaz'ı vurduktan sonra Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i de cinayete tanık oldukları için öldürdüğü ortaya çıkt... Daha Fazla Göster ADANA'da seyir tepesinde Osman A.'nın tabancayla öldürdüğü Semra Yılmaz (44), Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey'in (28) cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Osman A.'nın tartıştığı Semra Yılmaz'ı vurduktan sonra Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i de cinayete tanık oldukları için öldürdüğü ortaya çıktı. Daha Az Göster