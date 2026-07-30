Samsung’dan çip krizi uyarısı: 2028’e kadar sürecek

Yapay zeka teknolojilerinin yarattığı devasa talep, yarı iletken sektörünü kökten değiştirmeye devam ediyor. Küresel belleğin lider üreticilerinden Samsung Electronics, ikinci çeyrek finansal sonuçlarında hem rekor bir kâra imza atarken, küresel teknoloji sektörünü yakından ilgilendiren kritik bir uyarıda bulundu.

Şirket, çip arzındaki sıkıntının 2027’de daha da kötüleşeceğini ve 2028’e kadar devam edeceğini öngörüyor. Yapay zeka altyapısına yönelik yoğun talep, bellek çiplerine olan ihtiyacı artırırken Samsung, bu talebi karşılamak için dünyanın en büyük veri merkezi şirketleriyle uzun vadeli anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmalar, şirketin kapasitesinin yüzde 60 ila 70’ini kapsayacak şekilde en az beş yıl sürecek. Öte yandan, çip fiyatlarındaki yükseliş Samsung’un mobil bölümünü olumsuz etkileyerek ilk kez zarara sürükledi. Bu tablo, şirketin bir yandan rekor kâr elde ederken diğer yandan risklerle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

ÇİP KIŞI 2028’E UZANIYOR

Samsung Bellek İş Birimi İcra Başkan Yardımcısı Jaejune Kim, analist toplantısında yaptığı açıklamada, “2027’de arz sıkıntısı bu yıla göre daha da kötüleşecek ve 2028’de de devam edecek” dedi. Bu açıklama, son dönemde AI harcamalarının yavaşlayabileceği endişesiyle değer kaybeden çip hisseleri açısından kritik öneme sahip.

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UZUN VADELİ TEDARİK ANLAŞMALARI

Samsung, dünyanın ilk 5 büyük veri merkezi operatörüyle uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzaladığını duyurdu. Beş büyük firma ile daha görüşmeler devam ediyor. Bu anlaşmalar en az 5 yıl sürecek ve şirketin toplam üretim kapasitesinin yüzde 60-70’ini kapsayacak. Peşin ödemeler ve taban fiyat garantileriyle desteklenen anlaşmalar, Samsung’un büyük sermaye yatırımlarındaki riskleri azaltmayı hedefliyor.

HBM4’TE GÜÇLÜ BÜYÜME

Nvidia ve AMD gibi devlerin tercih ettiği yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerinde Samsung ivmesini artırıyor. Şirket, üçüncü çeyrekte HBM4 gelirlerini üç katından fazla artırmayı bekliyor. Bu sayede HBM pazar payını genel DRAM pazar payıyla eşitlemeyi hedefliyor ve rakibi SK Hynix ile arasındaki farkı hızla kapatıyor.

REKOR KÂR VE BÖLÜMLER ARASI FARK

Samsung’un yarı iletken birimi, ikinci çeyrekte 89,2 trilyon won (yaklaşık 61,7 milyar dolar) işletme kârı elde ederek geçen yıla göre 250 katın üzerinde artış gösterdi. Toplam işletme kârı 89,5 trilyon won, ciro ise yüzde 130 artışla 171,5 trilyon won oldu. Ancak yüksek çip fiyatları mobil bölümünü olumsuz etkiledi ve bu birim 700 milyar won zarar kaydetti.

TSMC ve Intel ile rekabet eden foundry birimi de yakın zamanda toparlanmayı bekliyor. Fabrika kullanım oranlarındaki artış ve çip fiyatlarındaki yükselişle desteklenen birim, bu yıl Texas’taki Taylor fabrikasını devreye alacak. İkinci fabrika için ise 2030’da seri üretime başlanması planlanıyor.

Son aylarda çip hisselerinde yaşanan düşüş, yatırımcıların yapay zeka altyapısına yönelik finansman endişelerini artırdı. Çin’den gelen rekabet baskısı da Samsung’un uzun vadeli kârlılığını sınayacak faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ancak Samsung’un konferans görüşmesindeki açıklamalar analistler tarafından “uzun zamandır duyulan en güven verici çağrılardan biri” olarak nitelendirildi. Şirket, SK Hynix’in aksine ADR ihracı planlamadığını ve güçlü nakit akışı sayesinde yeni fon ihtiyacının bulunmadığını belirtti.