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        Haberler Gündem Çevre 6 yıl önce 5 yaban keçisini avlayan 2 kişiye para cezası

        6 yıl önce 5 yaban keçisini avlayan 2 kişiye para cezası

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 yıl önce Siirt'in Şirvan ilçesinde koruma altındaki 5 yaban keçisini yasa dışı avlayan 2 kişinin tespit edilerek, haklarında idari para cezası uygulandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 12:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        6 yıl sonra tespit edilen 2 kişiye para cezası

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 yıl önce Siirt'in Şirvan ilçesinde 5 yaban keçisini avlayan 2 kişinin tespit edildiğini açıkladı.

        Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "6 yıl önce Siirt Şirvan’da koruma altındaki 5 yaban keçisini yasa dışı avlayan şahıslar; Cumhuriyet Başsavcılığımız, Jandarma Teşkilatımız ve Milli Parklar ekiplerimizin titiz takibi ve koordinasyonuyla tespit edilerek, haklarında idari para cezası uygulandı. Yıllar geçse de devletimizin hafızası diri, kanunsuzluklara karşı takibi her zaman nettir. Doğal hayatı korumak için tüm kurumlarımızla 7/24 sahadayız."

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        #siirt haberleri
        #yaban keçisi
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