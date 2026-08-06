6 yıl sonra tespit edilen 2 kişiye para cezası

Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 yıl önce Siirt'in Şirvan ilçesinde 5 yaban keçisini avlayan 2 kişinin tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"6 yıl önce Siirt Şirvan’da koruma altındaki 5 yaban keçisini yasa dışı avlayan şahıslar; Cumhuriyet Başsavcılığımız, Jandarma Teşkilatımız ve Milli Parklar ekiplerimizin titiz takibi ve koordinasyonuyla tespit edilerek, haklarında idari para cezası uygulandı. Yıllar geçse de devletimizin hafızası diri, kanunsuzluklara karşı takibi her zaman nettir. Doğal hayatı korumak için tüm kurumlarımızla 7/24 sahadayız."