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        Haberler Gündem 3. Sayfa 78 yaşındaki karısını satırla öldürdü

        78 yaşındaki karısını satırla öldürdü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 78 yaşındaki karısını satırla öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 20:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        78 yaşındaki karısını satırla öldürdü

        İHA'nın haberine göre; olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evde yaşayan M.Ü. (78) ile eşi Fadime Ünlü (78) arasında gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ü., eşine satırla saldırdı. Karnından ağır şekilde yaralanan yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. İddiaya göre M.Ü., sabaha kadar eşinin başında bekledikten sonra oğlunu telefonla arayarak, "Annenizi öldürdüm. Eve gelin, beni polise teslim edin. Annenizi de defnedin" dedi.

        BASTONLA ADLİYEYE GETİRİLDİ

        Babanın sözleri üzerine eve gelen yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Fadime Ünlü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ünlü’nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için önce Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne, ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Fadime Ünlü, cenaze işlemlerinin ardından defnedildi.

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        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 çocuk ve 24 torun sahibi M.Ü. ise, polis ekipleri eşliğinde Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edildi. Baston yardımıyla yürüdüğü görülen M.Ü., gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusunu yanıtsız bıraktı. Adliyedeki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen M.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Kapaklı
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