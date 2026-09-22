8 gün sonra cansız bedeni bulundu

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, 13 Eylül’den bu yana kendisinden haber alınmayan Mustafa Dinler'in ailesinin ihbarı üzerine harekete geçmişti. Polis ekiplerinin yanı sıra AFAD, TÜDAK arama kurtarma ile SAK-E ekiplerince ilçede saha çalışması başlatılmıştı. Dinler'e ait cep telefonu sinyalinin en son Sultangazi Belediyesi Mimar Sinan Kent Ormanı'ndan geldiğinin tespit edilmesi üzerine ekipler, ormanlık alan ve çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.