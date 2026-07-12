Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladı

        Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, şahsına yönelik haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davasında kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 19:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kazandığı tazminatı Kızılay'a bağışladı

        Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Kızılayın köklü geçmişi, çalışanları ve gönüllüleriyle afet ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirtti.

        Türk Kızılayın milletin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Gürlek, vatandaşların, Türk Kızılaya gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabileceğini, yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebileceğini ifade etti.

        Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Bu vesileyle şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin lira tutarı Türk Kızılaya bağışladım. Milletimizin merhamet elini dünyanın dört bir yanına ulaştıran, iyiliğin ve dayanışmanın sembolü olan Türk Kızılayın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Lokum, yabancı basının ilgi odağı oldu

        Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bakımı yapılan Ankara kedisi 'Lokum', 36'ncı NATO Liderler Zirvesi'ni takip eden yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Dalından kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler!
        Dalından kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler!
        Hikayesi herkesi ağlatmıştı! Kırmızılı kadın hayatını keybetti
        Hikayesi herkesi ağlatmıştı! Kırmızılı kadın hayatını keybetti
        Doğan Alemdar'dan Nübel açıklaması!
        Doğan Alemdar'dan Nübel açıklaması!
        "İlk amacımız Şampiyonlar Ligi"
        "İlk amacımız Şampiyonlar Ligi"
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Souvenirs d'İlber
        Souvenirs d'İlber
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında