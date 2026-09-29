Adalet Bakanı Gürlek'ten TİP'li Ahmet Şık hakkında suç duyurusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ve eşi Sayın Elif Gülşah Gürlek hakkında, gazeteci ve milletvekili sıfatı taşıyan Ahmet Şık isimli bir şahıs tarafından ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliğindedir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın sanal medyadan paylaştığı bazı iddialara ilişkin açıklama yaptı.

'İFTİRA NİTELİĞİNDEDİR'

Bakan Gürlek'in avukatı Abdullah Adır'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ve eşi Sayın Elif Gülşah Gürlek hakkında, gazeteci ve milletvekili sıfatı taşıyan Ahmet Şık isimli bir şahıs tarafından ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliğindedir. Müvekkilimiz ve eşi, Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen lojmanda ikamet etmektedir. Müfteri Ahmet Şık’ın yalan beyanlarının aksine, müvekkilimiz tarafından başka bir konut kiralanması asla söz konusu değildir. Gazetecilik belgeye, milletvekilliği ise kamuoyu karşısında sorumluluğa dayanır. Müfterinin elinde bir kira sözleşmesi ve ödeme belgesi varsa bunu derhal kamuoyuyla paylaşmalıdır. Aksi takdirde söz konusu şahıs kamuoyu vicdanında müfteri olarak anılacaktır. Müvekkilimizin ve ailesinin kişilik haklarını ve itibarını hedef alan alçakça iftiraları nedeniyle Ahmet Şık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş; ayrıca kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat davası açılmıştır. Müvekkilimize karşı itibar suikastı niteliği taşıyan bu iftiraların hesabı hukuk önünde, iftira sahibinin şeref ve haysiyeti ise milletin vicdanı önünde yargılanmaya muhtaçtır. Süreç hukuk çerçevesinde titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.