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        Haberler Gündem Adana'da 22 depoya yayılan yangını müdahaleyle kontrol altına alındı

        Adana'da 22 depoya yayılan yangını müdahaleyle kontrol altına alındı

        Adana'nın Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde bir depoda başlayan yangın, kısa sürede 22 depoya sıçradı. İtfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında depolarda hasar oluşurken soğutma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 23:01 Güncelleme:
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        Adana'daki korkutan yangın kontrol altında

        Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde yangın çıktı.

        Bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki diğer depolara sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

        YANGIN 22 DEPOYA SIÇRADI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.

        Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında toplam 22 depoda hasar oluştu.

        SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Yangının tamamen söndürülmesi ve yeniden alevlenme riskinin önlenmesi amacıyla ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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