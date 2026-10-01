Adana'da 22 depoya yayılan yangını müdahaleyle kontrol altına alındı

Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde yangın çıktı.

Bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki diğer depolara sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

YANGIN 22 DEPOYA SIÇRADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında toplam 22 depoda hasar oluştu.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının tamamen söndürülmesi ve yeniden alevlenme riskinin önlenmesi amacıyla ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.