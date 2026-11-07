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        Haberler Gündem Çevre Adana'da gönüllü gençler çevre temizliğiyle farkındalık oluşturuyor

        Adana'da gönüllü gençler çevre temizliğiyle farkındalık oluşturuyor

        Adana'da gönüllü gençler, kentin farklı noktalarında yürüttükleri temizlik çalışmalarıyla doğal alanların korunmasına ve çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Kimsesizler mezarlığının bakımını da üstlenen gençler, alanda temizlik ve düzenleme yapmanın yanı sıra kabirlere çiçek de dikiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 14:10 Güncelleme:
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        Adana'da gönüllü gençler farkındalık oluşturuyor
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        Adana'da İSAR Derneği'nin çevre bilincini geliştirmek ve doğaya karşı duyarlılığı artırmak amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında gönüllü gençler kentin farklı noktalarında düzenli olarak temizlik çalışmaları yürütüyor.

        Haftanın bir günü eldivenlerini giyerek temizlik ekipmanlarıyla sahaya çıkan gençler, park, mezarlık ve sokaklarda atıkları toplayarak ortak kullanım alanlarının temiz tutulmasına destek veriyor.

        Kimsesizler mezarlığının bakımını da üstlenen gençler, alanda temizlik ve düzenleme yapmanın yanı sıra kabirlere çiçek de dikiyor.

        Yürüttükleri çalışmalarla çevrelerindeki arkadaşlarına da örnek olan gençler, doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

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        İSAR Derneği Genel Koordinatörü Emir Said Ünal, çevreye karşı duyarlı bireyler yetiştirilmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Projeyle gönüllü gençlerin hem çevre temizliği hem de farkındalığı konusunda güzel bir çalışma ortaya koyduğunu belirten Ünal, şöyle konuştu: "Proje gençlere topluma sosyal sorumluluk noktasında farkındalık katmayı amaçlıyor. Gençlerimizle beraber park, bahçe gibi kamuya açık alanlara gidiyoruz. Oradaki çöpleri temizleyerek toplumsal bilinç kazanmayı ve kazandırmayı hedefliyoruz."

        Ünal, çevrenin korunması konusunda herkese sorumluluk düştüğünü dile getirdi. Projenin gençlerde çevre bilincini artırdığını vurgulayan Ünal, "Çocuklar her geçen haftada daha çok üretmeye, sorgulamaya ve bilinç kazanmaya başladılar. Toplumsal bilinç arttığından dolayı daha fazla ne yapabiliriz diye düşünmeye başladılar. Dışarıda gezerken yerde çöp gördükleri zaman etrafı temizlemeye çalışıyorlar." diye konuştu.

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        Gönüllülerden Abdulkadir Baştaş (15) da çevre temizliği çalışmalarıyla kendisini daha mutlu hissettiğini belirterek, "Buradaki temel amacımız çevremizi bilinçlendirmek, bu alışkanlığı başka insanlara yaymak ve bunu sürdürebilmek. Okulumuzda da bunu devam ettirip lise arkadaşlarıma bunu yaymak. Çevremi böyle temiz tutmak beni mutlu ediyor. Gönüllü olarak çalışmak beni iyiliğe yönlendiriyor." ifadelerini kullandı.

        Yusuf Selim Dönük (12) ise bu çalışmalardan sonra doğayı korumanın önemini daha iyi kavradığını dile getirdi. Daha fazla kişinin çevre temizliği faaliyetlerine katılmasını arzu ettiğini vurgulayan Dönük, şunları kaydetti: "Bizim amacımız doğayı temiz tutmak. Çevre bilinci oluşturmak istiyoruz. Yani bizi gören insanların da bunun yapmasını istiyoruz. Yaptığımız güzel davranışların başka insanlara da örnek olmasını istiyoruz."

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