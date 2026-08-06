Adıyaman'da orman yangını!
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgede ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 14:57 Güncelleme:
Adıyaman'ın Gerger ilçesi Çobanpınar köyü ile Kütüklü köyü arasında bulunan ormanda yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre dumanın yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler karadan müdahale ederken, helikopter de havadan söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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