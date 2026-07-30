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        Haberler Gündem Çevre AFAD'dan 9 ildeki orman yangınlarına dair açıklama

        AFAD'dan 9 ildeki orman yangınlarına dair açıklama

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracının görev yaptığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 00:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        AFAD'dan 9 ildeki orman yangınlarına dair açıklama

        AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın'da orman yangını meydana geldiğini aktarıldı.

        An itibarıyla Çanakkale'nin Ayvacık ve merkez, Antalya'nın Kumluca, Kaş ve Alanya, Manisa'nın Alaşehir, Bursa'nın Gemlik, Kütahya'nın Domaniç, Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerindeki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının, Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında orman teşkilatı başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili tüm kurum ve kuruluşların araç ve personeliyle yoğun ve aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bahse konu orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracı görev yapmaktadır. AFAD Başkanlığımız ilgili bütün birimleri ve ekipleriyle süreci yakından takip etmekte, TAMP ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde gerekli iş ve işlemleri yerine getirmekte, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlamaktadır. Orman yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona destek sağlamak üzere orman yangının meydana geldiği illerimize, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve daire başkanları görevlendirilmiştir."

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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