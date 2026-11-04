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        Haberler Gündem Güncel Ağaç yakan öğrenciler 50’şer fidan dikecek

        Ağaç yakan öğrenciler 50’şer fidan dikecek

        İzmir'de, bir eğitim kampüsü içerisinde ağacın yakılmasıyla ilgili gözaltına alınan iki öğrenci, 50'şer adet fidan dikme şartıyla adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 19:46 Güncelleme:
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        Ağaç yakan öğrenciler 50'şer fidan dikecek

        DHA'nın haberine göre; olay, dün öğle saatlerinde, Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü içerisinde meydana geldi. Kampüsteki bir ağacın ateşe verilmesi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında ağacı yaktığı belirlenen yaşları küçük 2 öğrenciyi gözaltına aldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki çocuk, 50’şer adet fidan dikme şartıyla adli kontrol tedbirleri uygulanarak, ailelerine teslim edildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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