Ağustosta hem Güneş hem Ay tutulması

TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevleri'nin her yıl hazırlanan ve önemli gök olaylarına yer verilen Gök Olayları Yıllığı'nın 2026 sayısına göre; 12 Ağustos'ta tam Güneş tutulması ile 28 Ağustos'ta parçalı Ay tutulması gerçekleşecek.

DHA'nın haberine göre 12 Ağustos'ta gerçekleşecek olan tam Güneş tutulması, Türkiye'den görülemeyecek. Tutulmanın zirve saatinde Güneş ülkemizde ufuk çizgisinin altına inmiş (batmış) olacağı için Türkiye tam veya parçalı tutulma alanı dışında kalacak.

NERELERDE İZLENEBİLECEK?

12 Ağustos 2026'da, Avrupa'nın ve Kuzey Atlantik'in bazı bölgelerinde Güneş tutulması görülebilecek. Astronomik hesaplamalara göre; bu tarihi gök olayının en yoğun evresi Türkiye saati ile 20.47 civarında yaşanacak. Tam tutulma yolu, Grönland, İzlanda, İspanya ve Portekiz'in kuzeydoğusundaki küçük bir bölgeden geçecek. Avrupa'nın diğer bölgelerinde ise kısmi Güneş tutulması yaşanacak.

"TUTULMA İLERLEDİKÇE ÖRTÜLME ARTACAK"

2026 yılında ülkemizden sadece parçalı Ay tutulmasının gözlenebileceği anlatılan 2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre tutulma şöyle gerçekleşecek: "28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek tutulmada Ay, öncelikle saat 04.23.55'te Yer'in yarı gölge (penumbra) konisine girmeye başlayacak. Bu evrede, Ay'ın parlaklığında hafif bir azalma görülebilse de değişimi fark etmek her zaman kolay olmayabilir. Tutulmanın daha belirgin kısmı ise saat 05.33.48'de Ay, Yer'in tam gölge (umbra) konisine girerken başlayacak ve böylece tutulma 'parçalı' evreye geçmiş olacak. Bu andan itibaren Ay'ın yüzeyinin bir kenarında Dünya'nın gölgesi belirgin şekilde seçilebilecek. Tutulma ilerledikçe örtülme artacak ve maksimum tutulmaya saat 07.12.49'da ulaşılacak. Ancak bu saatte Türkiye genelinde Ay batmış olacağı için tutulmanın bu evresini ülkemizden gözlemleyebilmek mümkün değil. Maksimum evreden sonra Ay, tam gölge konisinden yavaşça çıkarak parçalı tutulmanın son kısmına (çıkış evresi) girecek. Böylelikle saat 08.51.55'te parçalı tutulma sona erecek. Bunun ardından Ay, saat 10.01.41'de yarı gölge konisinden de tamamen çıkacak ve tutulma tüm evreleriyle tamamlanmış olacak."