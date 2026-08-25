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        AİHM'den Osman Kavala için hak ihlali kararı

        Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gezi Parkı Davası hükümlüsü Osman Kavala hakkında hak ihlali kararı verdi. Kararda Kavala'nın serbest bırakılması gerektiği belirtildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 13:29 Güncelleme:
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        AİHM'den Kavala için hak ihlali kararı

        Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2017'den bu yana cezaevinde bulunan Gezi Parkı Davası hükümlüsü Osman Kavala'nın tutukluluğu ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanan yargılamasında haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, Türkiye'nin Kavala'yı "mümkün olan en kısa sürede serbest bırakması ve mahkumiyetinin sonuçlarını ortadan kaldırması gerektiğine" hükmetti. AİHM, Kaval'nın Ekim 2017'den bu yana tutuklu olduğuna işaret ederek, Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) devam eden yargılamaların sonucunu beklemek zorunda olmadığını vurguladı.

        Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Osman Kavala'nın 2019 sonrasındaki tutukluluğu ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanan yargılamasına ilişkin yeni başvurusu hakkında kararını açıkladı.

        AİHM Büyük Dairesi'nin kararında, Kavalı'nın Avrupa İnsan Halkarı Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesi ile toplantı ve örgütlenme özgürlüğünü düzenleyen 11. maddesinin; mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı, yargılamanın adilliği ve savunma haklarına getirilen kısıtlamalar bakımından adil yargılanma hakkını düzenleyen 6. maddenin 1. fıkrasının; özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen 5. maddenin 1. fıkrasının ve bu maddelerle bağlantılı olarak haklara getirilen kısıtlamaların amacı dışında kullanılmasını düzenleyen 18. maddenin ihlal edildiğine karar verdi.

        Mahkeme ayrıca, Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bakımından bir gözden geçirme mekanizmasının bulunmaması nedeniyle insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağını düzenleyen 3. maddenin de ihlal edildiğine hükmetti.

        AİHM, Kavala'nın serbest bırakılması ve mahkûmiyetinin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik, "Davalı devletin, başvurucunun mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını sağlaması ve kendisine karşı alınan tedbirlerin sonuçlarını ortadan kaldırması gerekmektedir. Başvurucunun cezai mahkûmiyeti, Sözleşme hukuku bakımından hükümsüz ve geçersiz kabul edilmelidir" değerlendirmesini yaptı.

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        #Osman Kavala
        #AİHM
        #Gezi Parkı
        #son dakika
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