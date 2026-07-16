Bakan Göktaş: “Amacımız, çocuğun suça sürüklenmeden önceki riskleri ortadan kaldırmak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını da öngören 18 maddelik teklifin TBMM Başkanlığına sunulmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Göktaş, bu kapsamda TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nun kurulduğunu anımsattı.

Kanun teklifiyle çocukları koruyucu ve suçu önleyici mekanizmaların güçlendirileceğini vurgulayan Göktaş, "Amacımız, çocuğun suça sürüklenmeden önceki riskleri, olduğu andan itibaren minimize etmek, ortadan kaldırmak. Adli sürece giren çocuklarla ilgili de sürecin en başından itibaren yargıyla ve ilgili bütün kurumlarla sıkı bir işbirliği içerisinde, etkin bir koordinasyon mekanizması oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

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"BİZİM AMACIMIZ ÇOCUĞU DAHA DA CEZALANDIRMAK DEĞİL"

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik tedbir mekanizmalarının tek çatı altında toplanacağını belirterek, çocuğun adli sürece girmesiyle ilgili kurumların eş zamanlı bilgilendirileceğini ve koruyucu tedbirlerin gecikmeden uygulanacağını söyledi.

Bakan Göktaş, yasal mevzuatta "Yönlendirici tedbirler" maddesinin bulunduğunu bildirerek, "Burada da çocuğu rehabilite edebilecek mekanizmaları devreye alıyoruz. Sosyal inceleme raporu yapıyoruz. Bakanlık olarak işlediğimiz bütün sosyal inceleme raporlarında sadece çocuğun kendisini değil, bütün çevresini, ailesini, okulla irtibatını, bütün bu süreci birlikte takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, "Bizim amacımız çocuğu daha da cezalandırmak değil. En temelinden olaya müdahale etmek ve bütün kurumların, bütün paydaşların etkili bir şekilde bu sürece dahil edilmesi, sorumluluk alması ve çocuğun üstün yararını gözeterek onu tekrar topluma kazandırmak." açıklamasında bulundu.

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"VELİYE DE 3 GÜNDEN 10 GÜNE KADAR BİR TAZYİK CEZASI ÖNERİLİYOR"

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocuğun durumunu görmezden gelen veya ilgili sorumluluğu almayan ailelerle karşılaşabiliyoruz. Örneğin Maraş'taki olaydaki gibi. Aile çocuğun sağlık durumuyla ilgili bir durumu görmezden geliyor. Bu nedenle bu yeni yasal düzenlemeyle beraber de koordinasyonu güçlü bir şekilde uyguluyoruz. Fakat bu tedbir kararını uygulamakta imtina eden özellikle veliye de 3 günden 10 güne kadar bir tazyik cezası öneriliyor. Tabii uymayan velilere de cezai sorumluluk yapıyoruz.".

"ÇOCUĞU EN BAŞINDAN İTİBAREN TAKİP EDEBİLECEĞİZ"

Bakan Göktaş, bütün kurumların iletişiminin görülebileceği bir mekanizma oluşturduklarını belirterek, mekanizmanın merkezinde tamamen çocuğun iyilik halinin olduğu sistem kurguladıklarını söyledi. Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak bir yönetmelik çıkaracağız, özellikle bu ilgili kurumlarla beraber. Bütün bu tedbirlerden en başından itibaren haberdar olduğumuz için çocuğu en başından itibaren takip edebileceğiz, sadece kendisini değil aslında aileleri de. Biz zaten bakanlık olarak sosyal risk haritasıyla suça sürüklenen veya risk altında olan çocukları yakın takibe almaya başlamıştık birkaç ay öncesinden. Bununla beraber tedbir mekanizmalarımızı da oldukça güçlendirmiş olacağız." dedi.

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SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK EKİM AYINDA ÇIKARILACAK

Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi, 15-18 yaş arasındaki çocuklara yönelik de ayrıştırılmış içeriği hayata geçirdiklerini anımsatarak, "Ekim ayında yönetmeliğimiz çıkacak ve etkin bir şekilde artık Türkiye'de uygulanmaya başlayacak." diye konuştu.