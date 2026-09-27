AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya baskınını lanetledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli aşırılık yanlısı grupların, Mescid-i Aksa'ya baskınını lanetledi.
Giriş: 27 Eylül 2026 - 21:54 Güncelleme:
Ömer Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:
"İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını lanetliyoruz. Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statüsünü hedef alan bu provokasyonların kabul edilemez. İsrail makamlarının gözetiminde yürütülen bu çirkin eylemler, bölgesel gerilimi tırmandıran son derece tehlikeli adımlardır. Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir. İsrail bu sistematik saldırılara derhal son vermelidir. Uluslararası toplumu, uluslararası hukuku ve kutsal mekanların statüsünü korumak adına net bir duruş sergilemeye çağırıyoruz."
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