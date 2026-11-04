Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika AK Parti ve MHP'den yerel yönetimler reform görüşmesi

        AK Parti ve MHP'den yerel yönetimler reform görüşmesi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı ziyaret ederek yerel yönetimler reformuna ilişkin hazırlanan taslağı görüştü. Belediyelerde mali disiplinin sağlanması, denetimlerin güçlendirilmesi ve vatandaşların karar alma süreçlerine katılımının artırılmasını öngören çalışmada sona gelindiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 19:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        AK Parti ve MHP'den reform görüşmesi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, yerel yönetimler reformu kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı ziyaret etti. Görüşmede, Cumhur İttifakı'nın belediyelerde denetimi güçlendirmek, mali disiplini sağlamak ve yaptırımları artırmak amacıyla hazırladığı reform taslağı ele alındı. Edinilen bilgilere göre, çalışmada son aşamaya gelindi.

        BELEDİYELERDE MALİ DİSİPLİN VE DENETİM ARTIRILACAK

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında yerel yönetimler reformuna ilişkin hazırlanan taslak çalışmayı sunmuştu. Demir, Mardin ziyaretinde de belediyelerde mali disiplinin sağlanması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtmişti. Düzenlemeyle belediyelerin yalnızca muhasebe standartlarına uygunluk açısından değil, risk yönetimi, performans, iç denetim ve borç yönetimi yönünden de denetlenmesi hedefleniyor.

        REKLAM

        VATANDAŞLARIN KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIMI ARTIRILACAK

        Reform kapsamında vatandaşların yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine doğrudan katılımının artırılması da planlanıyor. Vatandaşların belediye meclislerine öneride bulunabilmesi ve belirli bir çoğunlukla belediye meclisi kararlarının yeniden değerlendirilmesini talep edebilmesine yönelik düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Ayrıca 'vatandaş bütçesi' uygulamasıyla belediyelerin bütçe süreçlerine vatandaş katılımının artırılması ve şeffaflığın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        REFORM ÇALIŞMASI 5 ANA BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

        Yerel yönetimler reformu; 'Yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetimin güçlendirilmesi', 'Yerel yönetim modelinin geliştirilmesi', 'Yerel yönetimlerin mali yapısının yeniden düzenlenmesi', 'Yerel yönetimlerde yeni uygulamaların hayata geçirilmesi' ve 'İmar ve planlama süreçlerinin yeniden ele alınması' olmak üzere 5 ana başlıktan oluşuyor.

        REKLAM

        Taslakla belediyelerde hesap verebilirliğin artırılması, kurumlar arasındaki yetki karmaşasının giderilmesi ve mali yapının güçlendirilmesi hedefleniyor. Vatandaşlara sunulan hizmetlerin yeni ödeneklerle desteklenmesi, teknolojik uygulamaların belediye faaliyetlerinde daha etkin kullanılması ve imar süreçlerinin şehirlerin tarihi, kültürel ve sosyal yapısı korunarak yeniden düzenlenmesi de çalışmada yer alıyor.

        TASLAK ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE SUNULACAK

        Hazırlanan taslağa son şeklinin verilmesi amacıyla gerçekleştirilen görüşmede, MHP'nin yerel yönetimlere ilişkin çalışmaları, görüşleri ve önerileri de değerlendirildi. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Cumhur İttifakı ortaklarının değerlendirmeleri doğrultusunda tamamlanacak reform taslağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulacak. Çalışmanın ardından düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) getirilmesi planlanıyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar

        Hatay'da polis ekipleri, 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatarak olayın faalini 20 yıl sonra yakaladı. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı. Akgöl'ün, bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı öğrenilirken, fail S.S.'...
        #AK Parti
        #mhp
        #yerel yönetimler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail basınında Trump paniği
        İsrail basınında Trump paniği
        İstanbul'da yollar göle döndü
        İstanbul'da yollar göle döndü
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 4 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Kasım 2026 haberleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        ABD Ara Seçimleri'nde Mavi Tsunami: Trump neden kaybetti?
        ABD Ara Seçimleri'nde Mavi Tsunami: Trump neden kaybetti?
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        "Hayaller gerçek oldu"
        "Hayaller gerçek oldu"
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Eski milli güreşçi ile eşinin hayatını kaybettiği kaza kamerada!
        Eski milli güreşçi ile eşinin hayatını kaybettiği kaza kamerada!
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        Batrakov'a büyük övgü!
        Batrakov'a büyük övgü!
        Gerçek adları bambaşka!
        Gerçek adları bambaşka!