AK Parti ve MHP'den yerel yönetimler reform görüşmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, yerel yönetimler reformu kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı ziyaret etti. Görüşmede, Cumhur İttifakı'nın belediyelerde denetimi güçlendirmek, mali disiplini sağlamak ve yaptırımları artırmak amacıyla hazırladığı reform taslağı ele alındı. Edinilen bilgilere göre, çalışmada son aşamaya gelindi.

BELEDİYELERDE MALİ DİSİPLİN VE DENETİM ARTIRILACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında yerel yönetimler reformuna ilişkin hazırlanan taslak çalışmayı sunmuştu. Demir, Mardin ziyaretinde de belediyelerde mali disiplinin sağlanması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtmişti. Düzenlemeyle belediyelerin yalnızca muhasebe standartlarına uygunluk açısından değil, risk yönetimi, performans, iç denetim ve borç yönetimi yönünden de denetlenmesi hedefleniyor.

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VATANDAŞLARIN KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIMI ARTIRILACAK

Reform kapsamında vatandaşların yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine doğrudan katılımının artırılması da planlanıyor. Vatandaşların belediye meclislerine öneride bulunabilmesi ve belirli bir çoğunlukla belediye meclisi kararlarının yeniden değerlendirilmesini talep edebilmesine yönelik düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Ayrıca 'vatandaş bütçesi' uygulamasıyla belediyelerin bütçe süreçlerine vatandaş katılımının artırılması ve şeffaflığın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

REFORM ÇALIŞMASI 5 ANA BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

Yerel yönetimler reformu; 'Yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetimin güçlendirilmesi', 'Yerel yönetim modelinin geliştirilmesi', 'Yerel yönetimlerin mali yapısının yeniden düzenlenmesi', 'Yerel yönetimlerde yeni uygulamaların hayata geçirilmesi' ve 'İmar ve planlama süreçlerinin yeniden ele alınması' olmak üzere 5 ana başlıktan oluşuyor.

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Taslakla belediyelerde hesap verebilirliğin artırılması, kurumlar arasındaki yetki karmaşasının giderilmesi ve mali yapının güçlendirilmesi hedefleniyor. Vatandaşlara sunulan hizmetlerin yeni ödeneklerle desteklenmesi, teknolojik uygulamaların belediye faaliyetlerinde daha etkin kullanılması ve imar süreçlerinin şehirlerin tarihi, kültürel ve sosyal yapısı korunarak yeniden düzenlenmesi de çalışmada yer alıyor.

TASLAK ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE SUNULACAK

Hazırlanan taslağa son şeklinin verilmesi amacıyla gerçekleştirilen görüşmede, MHP'nin yerel yönetimlere ilişkin çalışmaları, görüşleri ve önerileri de değerlendirildi. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Cumhur İttifakı ortaklarının değerlendirmeleri doğrultusunda tamamlanacak reform taslağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulacak. Çalışmanın ardından düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) getirilmesi planlanıyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.