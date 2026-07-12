Akın Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
Giriş: 12 Temmuz 2026 - 20:50 Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
U.Y. ve Y.C., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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