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        Haberler Gündem Akın Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

        Akın Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 20:50 Güncelleme:
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        Bakan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı: 2 tutuklama

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        U.Y. ve Y.C., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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