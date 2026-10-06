Ali Emre Ballı ölü bulundu
İstanbul Çekmeköy'de boş arazide bulunan bir aracın sürücü koltuğunda 46 yaşındaki Ali Emre Ballı'nın cansız bedeni bulundu. Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu yedek üyesi olduğu öğrenilen Ballı'nın, yapılan ilk incelemelere göre tabancayla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Adı fon soruşturmasında da geçen Ballı'nın ölümü ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı
Olay, Çekmeköy'de boş bir arazide meydana geldi. Bölgede bulunan araçla ilgili yapılan ihbar üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ekipler, aracın sürücü koltuğunda bulunan iş insanı Ali Emre Ballı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ballı'nın adı son olarak fon soruşturmasında geçmişti.
SİLAHLA VURULMUŞ
Kolluk görevlileri araç ve çevresinde yaptığı ilk incelemede, Ballı'nın tabancayla vurularak hayatını kaybettiği değerlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevresinde delil çalışması yaparken, Ballı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR
46 yaşındaki Ali Emre Ballı'nın Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu yedek üyesi olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalarda olayın bir intihar olduğu yönde ağırlık kazandığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.