Ali Emre Ballı ölü bulundu

Olay, Çekmeköy'de boş bir arazide meydana geldi. Bölgede bulunan araçla ilgili yapılan ihbar üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ekipler, aracın sürücü koltuğunda bulunan iş insanı Ali Emre Ballı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ballı'nın adı son olarak fon soruşturmasında geçmişti.

SİLAHLA VURULMUŞ

Kolluk görevlileri araç ve çevresinde yaptığı ilk incelemede, Ballı'nın tabancayla vurularak hayatını kaybettiği değerlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevresinde delil çalışması yaparken, Ballı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

REKLAM

İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

46 yaşındaki Ali Emre Ballı'nın Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu yedek üyesi olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalarda olayın bir intihar olduğu yönde ağırlık kazandığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.