Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Ali Koç'tan COP31'de sunucuya Türkiye uyarısı

        Ali Koç'tan COP31'de sunucuya Türkiye uyarısı

        Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde konuşan iş insanı Ali Koç, Türkiye'den "Turkey" diye söz eden moderatörü düzeltti. Ülkenin uluslararası alandaki resmi adının "Türkiye" olduğunu hatırlatan Koç, "İngilizcede 'Türkiye' dememiz gerekiyor, 'Turkey' değil. Buna yeni geçiş yaptık, aynı hatayı ben de tekrar tekrar yapıyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 05:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ali Koç'tan sunucuya Türkiye uyarısı

        Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Antalya'da devam ederken, zirveye katılan iş insanı Ali Koç ile yer aldığı bir etkinliğin moderatörü arasında Türkiye’nin ismine ilişkin kısa bir diyalog yaşandı.

        MODERATÖRÜN "TURKEY" İFADESİNİ DÜZELTTİ

        Katıldığı etkinlikte moderatörün Türkiye'den bahsederken İngilizce "Turkey" ifadesini kullanması üzerine araya giren Ali Koç, ülkenin uluslararası alanda kullanılan resmi adının değiştiğini hatırlattı.

        Koç, "Hem sizi hem de kendimi düzeltmem gerekiyor. İngilizcede 'Türkiye' dememiz gerekiyor, 'Turkey' değil. Buna yeni geçiş yaptık, aynı hatayı ben de tekrar tekrar yapıyorum" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        2022 YILINDA RESMİ OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

        Türkiye'nin uluslararası alanda kullanılan İngilizce adı, 1 Haziran 2022'de Birleşmiş Milletler nezdinde resmen değiştirilmişti. Türkiye'nin talebi üzerine BM, daha önce kullanılan "Turkey" yerine "Türkiye" adını kabul etmişti. Böylece ülkenin resmi uluslararası yazışmalarda kullanılan adı "Türkiye" olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'e şehit ateşi düştü: Acı haber ailesine verildi

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in acı haberi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Haberin verilmesinin ardından şehidin ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. (İHA)

        #Ali Koç
        #Turkey
        #türkiye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        "Savunma planlarını artıracağız"
        "Savunma planlarını artıracağız"
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler