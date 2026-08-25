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        Haberler Gündem "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında 37 klasör ele geçirildi

        "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında 37 klasör ele geçirildi

        "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 37 klasör dolusu finansal belge, banka dekontu, bağış listesi ve toplantı tutanakları ele geçirildi. Belgelerin örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla incelendiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 22:22 Güncelleme:
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        Kuriş soruşturmasında 37 klasör ele geçirildi

        "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalarda, örgütün mali yapılanması ve para trafiğine ilişkin olduğu değerlendirilen 37 klasör belge ele geçirildi.

        Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gelen bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde Ramazan B'nin ikameti ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

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        Operasyonda yapılan aramalarda, 37 ayrı klasör içerisinde hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, "bağış" adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanakları bulundu.

        Ele geçirilen belgelerin, soruşturma kapsamında örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarının aydınlatılması amacıyla detaylı şekilde incelendiği belirtildi.

        BELGELERİ GETİREN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

        Ekiplerin çalışmaları sonucunda, söz konusu belgeleri ikamete getiren kişinin Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan Mehmet A. olduğu belirlendi.

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        Soruşturmanın, ele geçirilen belgeler ile dernekler, örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşlar arasındaki mali ilişkilerin ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü öğrenildi.

        FOTO: DHA

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        #Alihan Kuriş
        #Kuriş suç örgütü
        #haberler
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