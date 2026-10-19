Erzurum'da Alzheimer hastası kadın ormanlık alanda ölü bulundu
Erzurum'ın Pazaryolu ilçesinde, Alzheimer hastası 75 yaşındaki Gülkız Kurt'un ormanlık alanda cansız bedeni bulundu
Giriş: 19 Ekim 2026 - 15:25 Güncelleme:
Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde, Alzheimer hastası kadın ormanlık alanda ölü bulundu.
Pazaryolu ilçesi Kuymaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülkız Kurt'un (75) evde olmadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Gülkız Kurt'un cansız bedeni bulundu
Bölgeye, jandarma, AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi.
Arama çalışmalarında, evin bir kilometre uzağındaki ormanlık alanda, Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı.
Kurt'un cesedi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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