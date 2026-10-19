Enine Boyuna - 16 Ekim 2026 (CHP'de Yeni İhraçlar Ne Anlama Geliyor?)

Seçim tarihi netleşti mi? CHP'de yeni ihraçlar ne anlama geliyor? Disiplin süreçleri partide neleri değiştirecek? Türkiye Belediyeler Birliği'nde CHP–Yeni Parti iş birliği yeni bir ittifakın işareti mi? Enine Boyuna'da Hülya Hökenek soruyor; Akademisyen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Hukukçu Av. C... Daha Fazla Göster Seçim tarihi netleşti mi? CHP'de yeni ihraçlar ne anlama geliyor? Disiplin süreçleri partide neleri değiştirecek? Türkiye Belediyeler Birliği'nde CHP–Yeni Parti iş birliği yeni bir ittifakın işareti mi? Enine Boyuna'da Hülya Hökenek soruyor; Akademisyen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Hukukçu Av. Cem Kaya, Gazeteciler Ferhat Murat ve Can Özçelik yanıtlıyor. Daha Az Göster