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        Anıtkabir'i 686 kilometre irtifadan çektiler

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla GÖKTÜRK-1 uydusuyla 686 kilometre irtifadan çekilen Anıtkabir görüntüsünü paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 19:08 Güncelleme:
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        Anıtkabir'i 686 kilometre irtifadan çektiler

        Mili Savunma Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "686 km irtifadan, milli keşif uydumuz GÖKTÜRK-1 ile Uzay Komutanlığı personeli tarafından görüntülenen Ankara ve Cumhuriyetimizin kalbi: Anıtkabir. Aramızdan ayrılışının 88'inci yıldönümünde; bizlere bağımsızlığımızı, Cumhuriyet'i ve aydınlık yarınları emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ulu Önder'in açtığı yolda; bilimin, teknolojinin ve mühendisliğin rehberliğinde karada, denizde, havada ve şimdi uzayda ülkemizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz."

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        #anıtkabir
        #Göktürk
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