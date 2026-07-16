Anız yangınında 20 dönüm zarar gördü

Doğu Karadeniz'de şimdi de tırtıl tehdidi

Karadeniz Bölgesi'nde daha önce "vampir kelebek" olarak bilinen "Ricania simulans" ve kahverengi kokarcanın tarım alanlarında oluşturduğu zararın ardından, bu kez Rize'de halk arasında "Amerikan kurdu" olarak adlandırılan tırtıllar tarım alanlarında ciddi zararlara yol açıyor. (İHA)