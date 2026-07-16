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        Haberler Gündem Çevre Anız yangınında 20 dönüm tarım arazisi zarar gördü

        Anız yangınında 20 dönüm tarım arazisi zarar gördü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 20 dönüm tarım arazisi zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 18:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Anız yangınında 20 dönüm zarar gördü

        Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını diğer tarım arazilerine sıçramadan söndürdü. Yangında, yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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