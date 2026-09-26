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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'da 104 ton kaçak et ele geçirildi: 3 gözaltı

        Ankara'da 104 ton kaçak et ele geçirildi: 3 gözaltı

        Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda halk sağlığını tehlikeye düşüren 104 ton et ve et ürünü ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 06:32 Güncelleme:
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        Tonlarca kaçak et ele geçirildi: 3 gözaltı

        Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu, M.D'nin iş yerinde sahte gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

        Jandarma ekiplerince söz konusu iş yerine düzenlenen operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

        104 TON ET VE ET ÜRÜNLERİ İMZA EDİLDİ

        AA'nın haberine göre, iş yerinde yapılan aramada, halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünü ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Ele geçirilen et ve et ürünleri, Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

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