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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'da 153 yıl hapis cezası bulunan firari tutuklandı

        Ankara'da 153 yıl hapis cezası bulunan firari tutuklandı

        Ankara Sincan'da hırsızlık suçundan yakalanan, farklı suçlardan 153 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 04:46 Güncelleme:
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        Ankara'da 153 yıl hapis cezası bulunan firari tutuklandı

        Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahi Evran Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 3 bin lira nakit para ve 2 cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle şüphelinin G.A. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Yakacık Bulvarı'ndaki bir metruk binada yakaladı. Zanlının üst aramasında, iş yerinden çalındığı belirlenen cep telefonları ve 1370 lira ele geçirildi.

        153 YIL HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        AA'nın haberine göre, şüphelinin 40 ayrı dosyadan toplam 153 yıl 11 ay 2 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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