Ankara'da komşuya darp: 3 tutuklama

Olay, Keçiören ilçesi Kütükçü Alibey Caddesi'nde bir binanın otoparkında meydana geldi. S.Y, iddiaya göre beraberindeki 2 kişiyle birlikte komşusu M.Ç'yi henüz bilinmeyen nedenle darbedip, silahla tehdit etti.

İhbar üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.