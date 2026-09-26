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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da komşuya darp: 3 tutuklama

        Ankara'da komşuya darp: 3 tutuklama

        Ankara Keçiören'de komşusunu darbedip silahla tehdit eden 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 00:54 Güncelleme:
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        Ankara'da komşuya darp: 3 tutuklama
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        Olay, Keçiören ilçesi Kütükçü Alibey Caddesi'nde bir binanın otoparkında meydana geldi. S.Y, iddiaya göre beraberindeki 2 kişiyle birlikte komşusu M.Ç'yi henüz bilinmeyen nedenle darbedip, silahla tehdit etti.

        İhbar üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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