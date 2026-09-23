Ankara'da park halindeki otomobilde 2 kişi ölü bulundu
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, park halindeki bir otomobilde 2 kişi ölü bulundu.
Giriş: 23 Eylül 2026 - 17:07 Güncelleme:
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir süredir park halinde bulunan 06 FU 7548 plakalı otomobilde iki kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araçtaki B.Y. (31) ve E.A'nın (37) hayatını kaybettiğini belirledi.
İki kişinin, benzin istasyonundaki ATM'den para çektikten sonra araca bindikleri, daha sonra hareketsiz halde bulundukları öğrenildi.
B.Y. ve E.A.'nın cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
*Haberin görseli İHA'ya aittir.
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