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        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesini tabanca ile vurarak öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

        Annesini tabanca ile vurarak öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 16 yaşındaki şüpheli, annesini tabancayla vurarak öldürmüştü. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli çocuk çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, olayda ağır yaralanan diğer kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 17:29 Güncelleme:
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        Annesini öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

        Olay, 20 Eylül Pazar günü gece saatlerinde Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.İ. (16) ile İpek İpek (34) ve H.T. (24) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.İ., yanındaki tabancayla İpek İpek ve H.T.'ye ateş açtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan 2 kişi kanlar içerisinde yere yığıldı.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 34 yaşındaki İpek İpek, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan H.T.'nin ise hastanedeki hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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        GÖZALTINA ALINAN B.İ. TUTUKLANDI

        Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada acı bir detay ortaya çıktı. 16 yaşındaki şüpheli B.İ.'nin silahla vurarak hayatını kaybetmesine neden olduğu İpek İpek'in öz annesi olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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