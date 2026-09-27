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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da deniz suyu havadan sıcak!

        Antalya'da deniz suyu havadan sıcak!

        Antalya'da hava sıcaklığı 25 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı Konyaaltı Sahili'nde 27,8 derece kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 13:36 Güncelleme:
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        Antalya'da deniz, havadan sıcak!

        Antalya'da eylül ayının son günlerinde sıcak etkisini sürdürürken, deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığının üzerinde seyretti.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, şehir merkezinde hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 28 derece ölçülürken, şehirde bulutlu hava hakim oldu.

        Konyaaltı Sahili'nde deniz suyu sıcaklığı 27,8 derece ölçüldü. Antalya kıyılarında Alanya’da 28,5, Kemer’de 28, Finike’de 27,2, Kaş’ta ise 26,6 derece deniz suyu sıcaklığı kaydedildi. Kent merkezine yakınlığı nedeniyle hafta sonu hareketliliğin görüldüğü Konyaaltı Sahili’ne gelenlerden bazıları denize girdi. Bazıları su sporu aktiviteleri yaparken, bazıları sahil bandında yürüyüş yaptı.

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        Antalya’da bugün hava sıcaklığının akşam saatlerinde 22 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Meteorolojik verilere göre kentte gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor.

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