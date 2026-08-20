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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da yaşlı anne ve kızı ölü bulundu!

        Antalya'da yaşlı anne ve kızı ölü bulundu!

        Antalya'da yaşanan feci olayda, Nilgün Harputlugil ile kızı Ayten Harputlugil ölü bulundu. Polis ekiplerinin, anne ve kızının ölüm nedeni üzerine başlattığı çalışma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 17:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Anne ve kızı ölü bulundu!

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşlı anne ile kızı aynı evde ölü bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        İHA'nın haberine göre olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının uzun süredir haber alamadığı ve 80’li yaşlarda olduğu tahmin edilen Nilgün Harputlugil ile aynı evde yaşayan 60’lı yaşlardaki kızı Ayten Harputlugil için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirildi.

        İhbarla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının çilingir yardımıyla açılmasının ardından polis ekipleri yaşlı anne ile kızını farklı odalarda hareketsiz halde ölü buldu.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne ve kızının hayatının kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin ölüm nedeni üzerine başlattığı çalışma sürüyor.

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        #Ayten Harputlugil
        #Nilgün Harputlugil
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