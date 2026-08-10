Araca yol verdi, 200 metreden düştü!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, karşıdan gelen araca yol vermek için kenara yanaşan sürücünün kullandığı araç, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Veysel D., ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, İslahiye ilçesi İdilli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veysel D., yönetimindeki araç, karşı yönden gelen araca yol vermek amacıyla yolun kenarına yanaştı.

Bu sırada kontrolden çıkan araç, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Dönmez, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Veysel D.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.