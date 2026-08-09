Araçta dehşet! Helikopterle hastaneye yetiştirildi
Konya'da S.Ç., otomobilde tartıştığı eşi K.Ç.'yi, tabancayla ateş ederek yaraladı. Yaralı K.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı
Giriş: 09 Ağustos 2026 - 16:59 Güncelleme:
Konya'nın Yunak ilçesinde S.Ç., otomobilde tartıştığı eşi K.Ç.'yi (42), tabancayla ateş ederek kalçasından yaraladı.
DHA'nın haberine göre olay, bugün Yunak ilçesi Hursunlu Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ç., yolda otomobille ilerlerken eşi K.Ç. ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi ile S.Ç., tabancayla ateş ettiği K.Ç.'yi kalçasından yaraladı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı K.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulans helikopterle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. S.Ç. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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