Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ardahan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        Ardahan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        Ardahan'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 19:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ardahan'da feci kaza! Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

        Ardahan'daki kaza, saat 15.15 sıralarında Ardahan-Artvin kara yolunun Sulakyurt köyü mevkisinde meydana geldi.

        Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 ZE 946 plakalı minibüs ile 54 BK 700 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan minibüs sürücüsü, itfaiye erlerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Olaylar ve Görüşler - 10 Temmuz 2026 (ABD F-35'te Geri Adım Mı Attı?)

        CHP İstanbul İl Binası'nda gerginlik. İstanbul İl Binası'na yine polis girdi. Özel yeni parti için neyi bekliyor? Özel parti kurmada geç mi kaldı? CHP'de toplu istifalar olur mu? CHP'den kaç vekil ayrılır? Trump neden uçağını kullanmadı? Trump'a suikast şüphesi gerçek mi? Suikast iddiasının arkasınd...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Bugün Ne Oldu? 13 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Temmuz 2026 haberleri
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        2 kadının da kalbi durdu!
        2 kadının da kalbi durdu!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler