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        Haberler Gündem Güncel Ardahan ve Kars'ta kar etkisini sürdürüyor, sürücüler ilerlemekte zorlanıyor

        Ardahan ve Kars'ta kar etkisini sürdürüyor, sürücüler ilerlemekte zorlanıyor

        Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ardahan'da yüksek rakımlı bölgelerde rüzgarın etkisiyle kar yağışı yer yer tipiye dönüşürken Kuzey Çevre Yolu mevkisinde ise sis etkili oldu. Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, Kars-Digor kara yolu Hanlar Geçidi mevkisinde yoğun yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış şefliği ekipleri de Karakurt bölgesinde kar küreme çalışması başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 15:30 Güncelleme:
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        Ardahan ve Kars'ta kar etkisini sürdürüyor
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        Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Ardahan'da etkisini sürdüren kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Yüksek rakımlı bölgelerde rüzgarın etkisiyle kar yağışı yer yer tipiye dönüşürken Kuzey Çevre Yolu mevkisinde ise sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede, sürücüler özellikle gizli buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Ardahan Yaylası'nda ise kar yağışına hazırlıksız yakalanan hayvan sürüsü, yayladan dönüşe geçti.

        Kars'ta ise iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, bazı sürücüler araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

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        Kars-Digor kara yolu Hanlar Geçidi mevkisinde yoğun yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araziye bırakılan başıboş atlar, karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

        Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı devam ediyor. İki gündür aralıklarla devam eden kar, her tarafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçedeki kayak merkezinin 2. etap pistlerinde 15 santimetreye ulaştı.

        Araçların üzeri, park ve bahçeler, ağaçların dalları karla kaplandı, vatandaşlar kar temizliği yaptı. Karla kaplı kayak merkezi ve çevresindeki sarıçam ormanları dronla görüntülendi.

        Erol Gök, yağışlı havanın devam ettiğini belirterek "İki gündür kar yağıyor, sabah kalktık her taraf bembeyaz olmuş. Sarıkamış'ımızın kışı geldi" dedi.

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        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış şefliği ekipleri de Karakurt bölgesinde kar küreme çalışması başlattı.

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