Arnavutköy'de eski koca dehşeti: 3 ölü
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde eski koca dehşet saçtı! Boşandığı eşini ve oğlunu öldüren şüpheli daha sonra intihar etti
Giriş: 11 Temmuz 2026 - 06:43 Güncelleme:
Arnavutköy ilçesi Boğazköy İstiklal Mahallesi Filyos Sokak'taki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, ikamete giren ekipler, Davut G. (55) Türkan İ. (51) ve Mehmet Emin G'nin (18) hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada, Davut G'nin bir süre önce boşandığı eşi Türkan İ. ve oğlu Mehmet Emin G'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini tespit etti.
Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.
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