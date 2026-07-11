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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arnavutköy'de eski koca dehşeti: 3 ölü

        Arnavutköy'de eski koca dehşeti: 3 ölü

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde eski koca dehşet saçtı! Boşandığı eşini ve oğlunu öldüren şüpheli daha sonra intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 06:43 Güncelleme:
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        Arnavutköy'de eski koca dehşeti: 3 ölü

        Arnavutköy ilçesi Boğazköy İstiklal Mahallesi Filyos Sokak'taki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, ikamete giren ekipler, Davut G. (55) Türkan İ. (51) ve Mehmet Emin G'nin (18) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada, Davut G'nin bir süre önce boşandığı eşi Türkan İ. ve oğlu Mehmet Emin G'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini tespit etti.

        Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

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