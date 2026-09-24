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        Haberler Gündem Güncel Arnavutköy'de kentsel dönüşüm hız kazandı: İmrahor Mahallesi'nde yeni aşamaya geçildi

        Arnavutköy'de kentsel dönüşüm hız kazandı: İmrahor Mahallesi'nde yeni aşamaya geçildi

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kentsel yenileme çalışmaları sahadaki uygulamalarla hız kazandı. Belediye iştirak şirketi ARKENT tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hak sahipleriyle anlaşma sağlanan binalarda yıkımlar gerçekleştirilirken, son 2 yılda ilçe genelinde 2 bin 200 konutun dönüşüm süreci başlatıldı. Kentsel yenileme çalışmalarının yoğun olarak sürdüğü İmrahor Mahallesi'nde yeni bir aşamaya geçildi. Yıkımların ardından yeni konut projeleri de etaplar halinde hayata geçiriliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 18:02 Güncelleme:
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        Arnavutköy'de kentsel dönüşüm hız kazandı
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        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde mevcut yapı stokunun yenilenmesi ve depreme karşı daha güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla yürütülen kentsel yenileme çalışmaları devam ediyor. Arnavutköy Belediyesi iştirak şirketi ARKENT A.Ş. tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, hak sahipleriyle uzlaşma sağlanan yapılarda tahliye ve hazırlık süreçlerinin tamamlanmasının ardından yıkımlar gerçekleştiriliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kontrollü şekilde gerçekleştirilen yıkımların ardından dönüşüm alanlarında yeni projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatılıyor. Süreçte yalnızca mevcut yapıların yenilenmesi değil; güncel yapı standartlarına uygun, çevre düzenlemeleri ve ortak kullanım alanlarıyla bütünleşen daha güvenli ve nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

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        Arnavutköy Belediyesi, iştirak şirketi ARKENT aracılığıyla yürüttüğü kentsel yenileme çalışmaları kapsamında son 2 yılda 2 bin 200 konutun dönüşüm sürecini başlattı. İlçenin farklı mahallelerine yayılan çalışmalar, bina bazlı uygulamaların yanı sıra ada ve bölge ölçeğinde hazırlanan projelerle sürdürülüyor.

        Kentsel yenileme çalışmalarının yoğun olarak sürdüğü İmrahor Mahallesi'nde, hak sahipleriyle daha önce anlaşma sağlanan yeni bir alanda yıkım çalışmalarına başlandı. Dönüşüm alanındaki eski ve güvenli olmayan yapıların kontrollü şekilde yıkılmasıyla birlikte bölgenin yenilenmesine yönelik yeni bir aşamaya geçildi.

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        Çalışmaları sahada takip eden ARKENT A.Ş. Genel Müdürü Fatih Çetindere, dönüşüm sürecinin hak sahiplerinin talebi ve desteğiyle yürütüldüğünü belirterek, "Bugün İmrahor'da yeni bir adanın dönüşümüne başladık. Daha önce anlaşmasını tamamladığımız ve temelini attığımız dönüşüm alanının hemen komşusundaki bu bölgede de çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşık 20-25 yıl önce ruhsatlandırılmadan, projelendirilmeden inşa edilmiş ve güvenli olmayan yapıları, hak sahiplerimizin isteği ve desteğiyle yıkarak dönüşüm sürecini başlatıyoruz" dedi.

        Yıkımların gerçekleştirildiği alanlarda yeni konutların hayata geçirilmesi için proje ve uygulama süreçleri de devam ediyor. İmrahor'daki yeni dönüşüm alanında mevcut yapıların yerine güncel yapı standartlarına uygun konutların yanı sıra peyzaj ve ortak kullanım alanlarıyla bütünleşen yeni bir yaşam alanı oluşturulması planlanıyor. Böylece bölgede ekonomik ömrünü tamamlamış, ruhsatsız veya güvenli olmayan yapıların yerine depreme karşı daha güvenli ve planlı konutların kazandırılması amaçlanıyor.

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        #istanbul haberleri
        #aravutköy belediyesi
        #kentsel dönüşüm
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