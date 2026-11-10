Atakan Sönmez, Mahiroğlu hakkında iki suçtan başvuru yapılacağını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cafer Mahiroğlu hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu. Sönmez, Mahiroğlu’nun Kılıçdaroğlu hakkında ortaya attığı iddiaların “mesnetsiz” olduğunu belirterek, söz konusu açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

İKİ SUÇTAN BAŞVURU YAPILACAK

Sönmez, Mahiroğlu hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” ve “İftira” suçları kapsamında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve kişilik haklarının korunması amacıyla hukuki hakların sonuna kadar kullanılacağını ifade etti.

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Açıklamada, hakkında “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında soruşturma yürütüldüğü ve yurt dışında firari olduğu belirtilen Mahiroğlu’nun Kılıçdaroğlu hakkındaki iddialarına tepki gösterildi.

“YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞMAYA DAVET EDİYORUZ”

Sönmez açıklamasında, “CHP Genel Başkanının tehdit, şantaj ve iftiralarla teslim alınamayacağını idrak edemeyen bu şahsı, ortaya attığı mesnetsiz iftiraları ispatlamak üzere yargı önünde hesaplaşmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahiroğlu’nun ülkesine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine güvendiğini söylediğini belirten Sönmez, “Vatan hasretinin sona ermesi için bu fırsatı değerlendireceğini bekliyoruz” dedi.