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        Haberler Gündem Çevre Kullanılmayan 250 dekarlık arazide 10 bini aşkın vişne ağacı yetiştirdi

        Kullanılmayan 250 dekarlık arazide 10 bini aşkın vişne ağacı yetiştirdi

        Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Gürsel Arslan, yaklaşık 250 dekarlık atıl engebeli arazide 10 binin üzerinde vişne ağacı yetiştirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Atıl arazide 10 bini aşkın vişne ağacı yetiştirdi
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        Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde organik vişne yetiştiriciliği her geçen yıl artarken, üretici Gürsel Arslan yaklaşık 10 yıl önce kullanılmayan engebeli tarım arazilerinde vişne bahçeleri kurmaya başladı.

        İHA'nın haberine göre, Arslan, zamanla üretim alanını genişleterek 250 dekarlık alanda 10 binin üzerinde vişne ağacı yetiştirmeyi başardı.

        Zorlu arazi şartlarına rağmen üretimini sürdüren Arslan, organik yöntemlerle yetiştirdiği vişneleri sanayiye hammadde olarak kazandırırken, bölgede meyveciliğin gelişmesine de katkı sunuyor.

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