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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

        Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

        Aydın Söke'de motosiklet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 06:22 Güncelleme:
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        Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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        Söke ilçesi Ankara Evleri Kavşağı'nda Berke Güneş (18) idaresindeki motosiklet, S.S. yönetimindeki otomobil ile M.A.S'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

        Kazanın şiddetiyle yola savrulan sürücü Güneş ve motosikletteki N.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre, Söke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Güneş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobillerin sürücüleri ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Aydın
        #haberler
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