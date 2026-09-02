Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Söke ilçesi Ankara Evleri Kavşağı'nda Berke Güneş (18) idaresindeki motosiklet, S.S. yönetimindeki otomobil ile M.A.S'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle yola savrulan sürücü Güneş ve motosikletteki N.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre, Söke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Güneş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobillerin sürücüleri ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.