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        Haberler Gündem Aydın’ın Karacasu ilçesinde devrilen kamyonetteki üç kişi yaşamını yitirdi

        Aydın’ın Karacasu ilçesinde devrilen kamyonetteki üç kişi yaşamını yitirdi

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen kamyonetin sürücüsü olay yerinde, araçtaki iki kardeş ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 23:11 Güncelleme:
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        Kamyonet kazasında üç kişi öldü

        Aydın’ın Karacasu ilçesinde kamyonetin karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, Karacasu-Geyre kara yolunda meydana geldi. İlker Bozdereli’nin (28) kullandığı 09 AJP 529 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle karşı şeride geçerek devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü İlker Bozdereli’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada yaralanan Ali Oyuklu (39) Karacasu Devlet Hastanesine, kardeşi Mehmet Oyuklu (37) ise Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ali Oyuklu ve Mehmet Oyuklu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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