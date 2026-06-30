Aziz İhsan Aktaş davasında savunmalar yarın da devam edecek

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütü davasında duruşma yarına ertelendi. Sanıklar ve avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı.

Ayşe GÜREL / İSTANBUL (DHA) - Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, aralarında 3 belediye başkanının da bulunduğu 7 tutuklu ve 200 tutuksuz sanığın yargılanması sürüyor. Mahkeme salonunun kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle duruşma, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda yapılıyor.

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Duruşmada sanıklar ve avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını sundu.

26 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Geçtiğimiz celselerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, BELTAŞ Başkanı Önder Gedik, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Karataş ve Sencer Hacıoğlu, eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi’nin de aralarında bulunduğu 26 sanık tahliye edildi.

Tahliye edilen isimler arasında Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş, Oktay Aktaş, Mehmet Şimşek, Mustafa Yolcu, Rana Uysal, Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç, Rabil Artan, Burak Sirali ve eğitmen Gülşah Ocak da yer aldı.

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‘KANUN MADDELERİNİN DIŞINA ÇIKMADIK’

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuksuz sanık eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Anıl, iddia makamının bazı suçlamalar yönünden beraat ve ceza verilmemesi yönündeki görüşüne katıldığını belirterek, “Sayın savcının tarafıma ceza isteminde bulunduğu tüm eylemlerde isnat edilen tüm suçlamaları reddediyorum. Tüm eylemler yönünden aynı suçlamalar adeta bir kopyala-yapıştır şekliyle tüm suçlamalara altlık edilmiştir” dedi.

Kamu görevinin gereğini yerine getirdiğini savunan Anıl, “Destek hizmetleri müdürü olarak kamu görevinin gereğini yerine getirmem, atılı suçları işlediğimin kanıtı değildir. Ben ve arkadaşlarım yasaklı olduğu bilinen hiçbir firma ile sözleşme imzalamadık. Ekonomik ve mali yeterliliği olmayan hiçbir firmanın teklifini değerlendirmedik” ifadelerini kullandı.

Anıl, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı hareket etmediklerini belirterek, “Kanun maddelerinin dışına çıkmadık. Yaklaşık maliyetin gizliliğini asla ihlal etmedik. Hiçbir yakınımız ihalelere katılmamıştır ya da hiç kimseden herhangi bir menfaat sağlamadık” diye konuştu.

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına yarın saat 10.00’da devam edilmesine karar verdi.

FOTO: ANKA