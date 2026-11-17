Bağcılar Belediyesi Erzurum'da güneş enerjisi santrali kuracak
İstanbul'un Bağcılar Belediyesi, Erzurum'da 223 dönümlük araziye kuracağı yaklaşık 20 bin güneş panelinden oluşan güneş enerjisi santralini (GES) 2028 yılında devreye almayı planlıyor. Erzurum'a giderek GES projesini ziyaret eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "İnşallah 5,5 yıl sonra Bağcılar Belediyesi olarak bir daha elektrik faturası ödemeyeceğiz" dedi
Bağcılar Belediyesi, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 223 dönümlük araziye yaklaşık 20 bin güneş panelinden oluşan güneş enerjisi santrali (GES) çalışmalarına başladı. Santral, 9,8 megavat elektrik (MWe) bağlantı gücüne sahip olacak.
Zemin etüdü çalışmaları devam eden projenin temelinin 2027'de atılması, 12,6 megavat pik (MWp) kurulu güce sahip santralin ise 2028'de devreye alınması planlanıyor.
Santralde üretilecek enerjiyle belediye tesislerinin elektrik ihtiyacının karşılanması, ihtiyaç fazlası elektriğin ise şebekeye satılarak projenin finansman ihtiyacı karşılanıp bunun yanında ek gelir sağlanması hedefleniyor.
Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Erzurum'a giderek GES projesini ziyaret etti. Beraberindeki teknik ekiple zemin etüdü çalışmalarını yerinde inceleyip, bilgi alan Yıldız, burada yaptığı açıklamada, projenin heyecanını yaşadıklarını, vizyoner bir projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti.
Yıldız, 2028 yılının başında enerji üretimine başlamayı planladıklarını kaydederek, "İnşallah 5,5 yıl sonra Bağcılar Belediyesi olarak bir daha elektrik faturası ödemeyeceğiz. Ayrıca belediyemize de gelir sağlamış olacağız. Güneş Enerjisi Santralimiz, Bağcılar'ımıza, İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.