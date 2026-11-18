ANKA'da yer alan habere göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100'den Başak Şengül'e "Yağmur Stratejisi" adını verdikleri yol haritasına dair değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, eğitim ve istihdam, yoksulluk, yolsuzluk, adalet, orta sınıf, basın ve sorumluluk ile Terörsüz Türkiye olmak üzere yedi başlıkta tanımladıkları sorunların seçime kadar çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Bahçeli, yoksullukla ilgili değerlendirmesinde, "Devlet ve millet olarak son yirmi yılda elde edilen birçok kazanım olmasına rağmen bugün yaşanılan ekonomik kırılma, çeşitli değişkenlerden kaynaklı yoksulluk söz konusudur. Toplumun bütün kesimlerinde hissedilen bu yoksulluk derin eşitsizliklere neden olmakta, toplumsal anlamda ciddi bir kaygı ortamı oluşturmaktadır. Milletin bu kaygı durumu içinde bulunduğu geleneğe aidiyet duygusunu zayıflatmakta ve derin mutsuzluk ortaya çıkarmaktadır" dedi.

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"HUKUK, TOPLUMSAL DÜZENİN GÜVENCESİDİR"

Bahçeli, hukukun toplumsal düzenin korunmasındaki işlevine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sosyal düzenin toplumsal yaşantıda doğal olarak oluşumuna ve gelişimine karşın, bu doğal düzeni güçlendiren bir kurallar sistemi olarak hukuk; bireylerin aralarındaki ve toplumla olan ilişkilerinde bir normlar düzeni olarak görülür. Bu bağlamda hukuk düzeninin toplumsal düzenin desteklenmesi konusunda sağlayacağı birçok yarar olmakla birlikte temelde iki işlev üzerinden bu fayda ifade edilir. Hukukun toplumsal işlevi a- olumlu eylemleri destekleyerek güvence altına almak b- toplumsal yaşantı için olumsuz şekilde nitelenen eylemleri önlemek şeklinde belirtilebilir. Bunun aksi durumunda toplum kendini, güvensiz, kaygılı ve umutsuz hisseder ve bu ağır bir toplumsal sorundur."

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"FON SKANDALI, AHBAP OLAYI VE BELEDİYELERDEKİ YOLSUZLUKLAR SİYASET KURUMUNA GÜVENİ AŞINDIRMAKTADIR"

Bahçeli, yolsuzluğun yalnızca ekonomik değil, etik, siyasi ve hukuki boyutları bulunan, toplumsal öfke ve ahlaki yozlaşmaya yol açan çok katmanlı bir sorun olduğunu belirtti. Bahçeli, fon krizine ilişkin şunları kaydetti:

"İnsanlar özellikle belediyelerde yaşanılan yolsuzluk ve fon skandalı ile kişiler ve kurumlara inanç/güven duygusunu eşik eşik kaybetmektedir. Güvenin bu kadar istismar edilmemesi gerektiği ortak kanaat olarak şekillenmiştir. Fon skandalı, Ahbap olayı, belediyelerde yapılan yolsuzluklar, siyaset ekseninde cereyan eden birçok olay vb. güven kaybını beraberinde getirmekte, siyaset kurumuna güveni aşındırmaktadır. Özellikle toplumun, tarih, kültür, değer sistemi, gelenek ve devletine yabancılaşmaya başlaması birçok kurumun işlevsizleştiğinin biricik göstergesidir. Bu boyutta bir yabancılaşmada temel değer sisteminin, eğitimin yeniden gözden geçirilmesi ve işletilen olumsuz propaganda süreçlerinin dikkatli takip edilip önlenmesi hususi önem arz eder. Denetimsizlik ve ciddiyetsizlik duygu durumu yozlaşma ve yabancılaşmanın temel nedenleri arasındadır."

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Bahçeli, eğitim, gençlik ve istihdam politikalarının bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini belirterek, gençlerin modern dünyaya uyum sağlarken milli ve manevi değerlerine bağlı yetiştirilmesinin önemine dikkati çekti. Orta sınıf ile ilgili de Bahçeli, "Genel olarak toplumsal bakıldığında yeniden dağıtım ekonomik modelinden kaynaklı sorunlar vardır ve bundan orta sınıf ciddi düzeyde etkilenmektedir. Derin eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin neden olduğu bir ortamın oluştuğu düşüncesi, fırsat eşitsizliği, ekonomik durgunluğun nedeni olmaktadır. Orta sınıf kendisini tükenmiş hissetmekte, sermayenin çok dar bir grubun elinde toplandığına inanmaktadır. Toplumun gelecek adına hayal kurma, beklenti içinde olma duygusunun kaybı ile orta sınıfın erimesi paralel bir gerçekliktir" değerlendirmesinde bulundu.

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"ÖZGÜRLÜK, SORUMLULUK İLE KAYITLANMIŞTIR"

Bahçeli, "Basın ve sorumluluk" konusunda, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde algılar gerçeklerin önüne geçmektedir. Bu algının oluşmasında genel olarak basın en önemli değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Basın özgürlüğü kavramı ile millet ve devlet aleyhine bir propagandanın yürütüldüğü aşikârdır. Basın özgürlüğü, ahlaki ve hukuki sorumluluk arasındaki denge kaybolmuştur. Özellikle yazılı basın organları ve haber programları üzerinden şiddet ve ahlaksızlık normalleştirilmekte, haber içerikleri ile toplum gerçeklikten koparılmaktadır. Bu şekilde insanın değerli, önemli ve kutsal olanla bağlarının zayıflatılması sağlanmakta, normal ile anormalin, gerçek ile sanal olanın sınırları muğlaklaşmaktadır. Bu anlamda her müdahale basın özgürlüğü gibi ifade kalıplarıyla reddedilmektedir. Oysa özgürlük sorumluluk ile kayıtlanmıştır" diye konuştu.

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"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESELESİ STRATEJİK BİR DEVLET MESELESİDİR"

Bahçeli, kendi çağrısı ile başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Bu bakımdan Terörsüz Türkiye, ortak aklı ve toplumsal mutabakatı önceleyen, dürüst ve samimi adımlarla dış dayatmalara kapalı, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirecek gelecek inşasının teminatıdır. Terörsüz Türkiye küresel güçlerin en işlevsel araç olarak gördükleri farklılıkları iç cephede tutmak, tarihi, kültürel tecrübemiz ve hikayemizin ortağı kılmak, küresellerin ellerinden Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak için kullandıkları araçları almak, bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşımayı hedeflemektedir. Terörsüz Türkiye, Türkiye’nin kırk yılı aşkın bir süredir karşı karşıya bulunduğu terör sorununu sona erdirme, terörün insan, toplum, ekonomi ve devlet hayatında oluşturduğu tahribatı ortadan kaldırma ve geleceği terörün gölgesinden kurtarma iradesidir. Bu yönüyle mesele yalnızca bir güvenlik başlığı değil, Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren stratejik bir devlet meselesidir."

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"MHP MECLİS'TE HALKIN CÜZDANININ VE EMEĞİNİN HAMİSİ OLACAK"

Bahçeli, "Yağmur Stratejisi" kapsamında yürütmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yasamada MHP'nin, Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın, dünyada ise Türk asrının etkin olması gerektiğini belirterek, küresel krizler karşısında Türkiye'nin refah, huzur ve istikrarı sağlayacak bir misyon üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, şöyle konuştu:

"Ekonomik şartların ve geçim sıkıntısının insanımızı nasıl zorladığını çok iyi görüyoruz. Pazardaki ve mutfaktaki darlığı da en derinden hissediyoruz. İşte tam da bu yüzden diyoruz ki: Yasamada MHP. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne kadar güçlü, ne kadar sayıca fazla olursak; asgari ücretlinin, memurun, dar gelirlinin hakkını koruyacak kanunlar o kadar hızlı ve tavizsiz geçecektir. Bütçe planlamalarında halkın refah payının artırılması, vergi adaletinin sağlanması ve esnafımızın sırtındaki yüklerin hafifletilmesi Milliyetçi Hareket Partisinin yüksek Meclis gücüyle mümkündür. Yürütme makamı devleti yönlendirirken, MHP Meclis'te halkın cüzdanının, alın terinin ve emeğinin hamisi olacaktır.

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Vatandaşlarımızın, ümitlerini muhalefetin kısır tartışmalarında harcamamanın tek yolu, gücün Meclis'te Milliyetçi Hareket Partisinde olmasındadır. Gelelim zihinlerdeki temel soruya: ‘Mevcut politikalara eleştirilerimiz varsa ne yapacağız?’ Cevap net: Alternatifsiz değilsiniz, çözümsüz değilsiniz. Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadık kalarak, devletin işleyişindeki aksaklıkları gidermenin yolu Meclis'te MHP'yi birinci parti yapmaktır.

Biz ittifakın içinde bir denge ve denetleme mekanizmasıyız. Biz koltuk veya unvan peşinde değiliz; biz devlet mekanizmasının milletin nam ve hesabına, kusursuz, adil ve şeffaf çalışmasının peşindeyiz. Coğrafyamız bir ateş çemberiyken devlet yönetiminde kaosa, kararsızlığa ve krizlere geçit vermeyecek tek irade MHP’dir. İşte bu yüzden, dış politikada tavizsiz ve dik duran o yürütme iradesinin başında Recep Tayyip Erdoğan’ın kalmasını sonuna kadar destekliyoruz. Çok ciddi bir tecrübenin öneminin farkındayız. Yönetimde istikrar, milli güvenliğimizin ilk şartıdır."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.